Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: 'ABD'nin amacı, Ukrayna krizini körüklemek'

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in " Rusya'nın insanlık suçu işlediği" sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin amacı, Ukrayna krizini körüklemek" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dün Biden yönetiminin, Rusya'nın yaklaşık bir yıldır Ukrayna'da sürdürdüğü işgal sırasında "insanlığa karşı suçlar" işlediği sonucuna vardığını açıklamasının ardından, iki ülke arasındaki ipler daha da gerildi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin bu tür ithamlarla Ukrayna krizini tırmandırmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin Ukrayna'ya zırhlı araçlar sağladığını belirten Antonov, "Şüphesiz bu tür saldırıların amacı, Washington'ın Ukrayna krizini körüklemek için kendi eylemlerini haklı çıkarmak istemesidir" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON