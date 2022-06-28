Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 16'ya yükseldi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 16'ya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 16'ya yükseldi

Ukrayna acil servisleri, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybının 16'ya, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini açıkladı.

Ukrayna acil servisleri, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybının 16'ya, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Ukrayna acil servisleri, AVM'ye düzenlenen saldırıda can kaybının 16'ya, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" dedi.

Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Severodonetsk'in kontrolünü tamamen ele geçirdikleri iddia etmiş, geçtiğimiz hafta sonu Rus füzeleri başkent Kiev'i ve liman kenti Odesa'yı vurmuştu. - KİEV

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