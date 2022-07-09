Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildiği ancak ana dili Ukraynaca olan çocukların kendi dillerinde seçmeli olarak ders alabileceği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildiği ancak ana dili Ukraynaca olan çocukların kendi dillerinde seçmeli olarak ders alabileceği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği Herson, Zaporijya ve Mariupol kentlerinde Rus eğitim sistemine geçiliyor. Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov bugün, ele geçirilen Ukrayna'nın Zaporijya Bölgesi'ndeki Melitopol kentini ziyaret ederek, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde öğrencilerin Rus eğitim müfredatına göre eğitim göreceğini ancak Ukraynalı olan öğrencilerin seçmeli olarak Ukraynaca eğitim alabileceğini söyleyen Kravtsov, "Ukrayna dilini kimse yasaklamıyor. Ukraynaca ana dil olarak kalmaya devam ediyor. Ukraynaca eğitim almak isteyen çocuklar için belirli saatler belirlenecek. Daha önce defalarca söyledik. Kardeş halklar arasında birçok ortak dil var. Köklerimiz aynı. Ukrayna dili çok zengin bir dil. Bu nedenle kesinlikle yasak olamaz" dedi.

Ele geçirilen kentlerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin Rus diploması alacağını belirten Kravtsov, "Kurtarılmış bölgelerdeki okul ve kolejlerde Rus devletinin diplomaları verilecek" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği kentlerde Rus ordusu tarafından, Rus televizyon ve radyo istasyonları kurulmuştu. Ele geçirilen kentlerde Rus sistemlerine entegrasyon çerçevesinde yaz dönemi boyunca eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda hazırlıkların devam edeceği duyurulmuştu. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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