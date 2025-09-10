Rusya'nın Polonya Hava Sahası İhlaline AB'den Sert Tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesine ilişkin, " Polonya'nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır. Mesele yalnızca güvenliğimiz değil, aynı zamanda böyle bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğumuzdan emin olmamızdır" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Polonya'nın hava sahası ihlal etmesinin ardından düşürülen Rus insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin açıklama yaptı. Metsola, " Avrupa Birliği'nin (AB) Durumu" başlıklı toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Polonya'nın hava sahasının ihlaline ilişkin bir soruya cevap verdi. Metsola, " Polonya'nın kendini savunma hakkı vardır. Hala olayda ne olduğuna bakıyoruz. Polonya hükümetinin ve Başbakan Tusk'ın açıklamalarını gördük. Ancak kimse yanılgıya düşmesin, Polonya'nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" ifadelerini kullandı. Metsola, AB'nin tepkisinin ne olacağı yönündeki bir soruya, "AB, birlik halindedir. Burada sadece AB üyesi değil, aynı zamanda NATO üyesi bir devlet söz konusu. Burada mesele yalnızca ortak savunma kabiliyetlerimiz ve güvenliğimiz değil, aynı zamanda böyle bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğumuzdan emin olmamızdır" dedi.

Kallas: "Belirtiler olayın kasıtlı olduğu yönünde"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Dün gece Polonya'da savaşın başlangıcından bu yana Rusya tarafından gerçekleştirilen en ciddi hava sahası ihlaline tanık olduk. Belirtiler olayın kazara değil, kasıtlı olduğu yönünde. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile devamlı irtibat halindeyim. AB, Polonya ile tam dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

"NATO müttefiki bir ülke ilk kez kendi hava sahasında Rus hava unsuru vurdu"

Polonya ordusu, söz konusu olayı Polonya vatandaşlarının hayatını riske atan bir saldırı eylemi olarak tanımladı.

Polonya'da yaşanan olay çerçevesinde, Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022 yılından bu yana NATO müttefiki bir ülkenin ilk kez kendi hava sahasında Rusya kontrolündeki bir hava unsurunu vurduğu düşünülüyor. - BRÜKSEL