Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü - Haberler

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Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü

Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü.

Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 25 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol'de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya'nın Mariupol'deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı. Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Haberler

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