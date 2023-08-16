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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "Odessa'dan İstanbul'a uzanan insani deniz koridoru Kiev rejimi tarafından Sivastopol, Kırım Köprüsü ve Rus...

Politika Haberleri

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "Odessa'dan İstanbul'a uzanan insani deniz koridoru Kiev rejimi tarafından Sivastopol, Kırım Köprüsü ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "Odessa'dan İstanbul'a uzanan insani deniz koridoru Kiev rejimi tarafından Sivastopol, Kırım Köprüsü ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldı. Ancak bu konuda da sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Sabrımızın sonuna geldik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Ankara Rusya Kiev Politika Haberler

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