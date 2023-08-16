Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "Odessa'dan İstanbul'a uzanan insani deniz koridoru Kiev rejimi tarafından Sivastopol, Kırım Köprüsü ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "Odessa'dan İstanbul'a uzanan insani deniz koridoru Kiev rejimi tarafından Sivastopol, Kırım Köprüsü ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldı. Ancak bu konuda da sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Sabrımızın sonuna geldik." - ANKARA