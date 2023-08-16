Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Türk ortaklarımızla, bu konu hakkında da olmak üzere, diyalog kurmaya her zaman...
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Türk ortaklarımızla, bu konu hakkında da olmak üzere, diyalog kurmaya her zaman hazırız."
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Türk ortaklarımızla, bu konu hakkında da olmak üzere, diyalog kurmaya her zaman hazırız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika