Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Türk ortaklarımızla, bu konu hakkında da olmak üzere, diyalog kurmaya her zaman...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Türk ortaklarımızla, bu konu hakkında da olmak üzere, diyalog kurmaya her zaman hazırız."