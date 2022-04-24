Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Konsolosluk hesaplarımız kapatıldı, Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Konsolosluk hesaplarımız kapatıldı, Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: 'Konsolosluk hesaplarımız kapatıldı, Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız'

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sürerken, ABD'deki Rus konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığı açıklandı. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu duyurarak, "Büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York'taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı" dedi.

Büyükelçi Antonov, "Büyükelçilik çalışanları yazılı ve telefon üzerinden tehditler alıyor. Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi. Çok sayıda gösteri yapıldı. Vandalizm eylemleri gerçekleşti ve insanların üzerine boya döküldü" ifadelerini kullandı.

Antonov ayrıca, bu eylemlerin Washington yönetiminin Rus karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title