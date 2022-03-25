Rusya, NATO Zirvesinin Çatışmayı Uzatma Arzusunu Teyit Ettiğini Söyledi

MOSKOVA, 25 Mart (Xinhua) — NATO üyelerinin sonunda Rusya'yı kontrol altına almayı amaçlayan emirlerine uyma sözü vererek Washington'a bağlılıklarını gösterdiklerini söyleyen Zaharova, Washington'un egemen ülkelere baskı yaparak ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini daha da yok ederek müttefiklerini bir kez daha "disipline soktuğunu" da sözlerine ekledi.

"ABD'nin Anti- Balistik Füze Antlaşması'nı yok etmesini sessiz bir şekilde izlediler, Washington Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilirken kenarda durdular, Amerikalıların Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesine izin verdiler" diyen Zaharova, NATO üyelerinin Avrupa'nın güvenlik sistemini yavaş yavaş yok ettiğini vurguladı.

Mariya Zaharova, NATO'nun "Rus karşıtı rotasını", ABD askeri sanayi yapısı tarafından sağlanan silah alımını artırmak için bir bahane olarak kullandığını kaydetti. Sözcü, Washington'un biyolojik ve kimyasal silahlarla ilgili gizli araştırmalarla ilgili "kirli uygulamalarını" örtbas etmek amacıyla NATO'nun Rusya'yı olası provokasyonlarla suçlayan temelsiz bir dezenformasyon kampanyası başlattığını da sözlerine ekledi.

Xinhua / Politika