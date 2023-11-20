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Rusya, Moldova yetkililerine giriş yasağı getirdi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın bazı yetkililerine Rusya'ya giriş yasağı getirdiğini açıkladı. Moldova'da Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına siyasi baskı yapıldığı ve internet sitelerinin bloke edildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın bazı yetkililerine Rusya'ya giriş yasağı getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'da Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına siyasi amaçlı baskı yapıldığı ve bu kuruluşların internet sitelerinin bloke edildiği belirtildi.

Bu nedenle, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii'nin bakanlığa çağrıldığı ve büyükelçiye protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, asimetrik yanıt olarak Moldova Cumhuriyetinin bazı yetkililerine Rusya Federasyonuna giriş yasağı getirildiği bilgisi verildi." ifadeleri yer aldı.

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi (SIS), geçen ay Tass haber ajansı, İnterfaks, Rossiyaskaya Gazeta, İzvestiya gazeteleri dahil Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına ve televizyon kanallarına ait 20 internet sayfasına erişimin engellendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Politika

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