Rusya, Moldova'nın AB'nin yaptırımlarına karşılık verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'nın AB'nin Rusya'ya yönelik Ukrayna ile ilgili yaptırımlarına katılmasına karşılık vereceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik Ukrayna ile ilgili yaptırımlarına katılmasına karşılık vereceklerini belirtti.

Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı Ukrayna ile ilgili yaptırımlarına dahil olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun "düşmanca bir adım" olduğunu söyleyen Zaharova, Moldova yönetiminin Rusya ile ilişkileri tamamıyla bozmayı hedeflediğini savundu.

Zaharova, "Moldova yönetiminin yıkıcı rotası, Rusya'ya yönelik dostane tutum sergileyen ve çok yönlü ikili işbirliğinin sürdürülmesinden yana olan vatandaşların çıkarlarını karşılamıyor. Moldova tarafının kararı cevapsız kalmayacak. Alınan önlemler açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku, AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna ile ilgili 6 yaptırım paketinden 4'üne katıldıklarını geçen hafta bildirmişti.