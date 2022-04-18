Rusya, Lviv'i hassas füzelerle vurmuş

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lviv kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda silahın bulunduğu lojistik destek biriminin hassas füzelerle vurularak imha edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugünkü faaliyetlerine yönelik verdiği brifingde önemli bir noktanın imha edildiğini aktardı. ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sağlanan silah desteğini hatırlatan Konaşenkov, "Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, 18 Nisan sabahı Lviv şehri yakınlarında Ukrayna Lojistik Komutanlığı'nın 124. Birleşik Lojistik Merkezi'ne yüksek derecede hassas füzelerle saldırı düzenledi. Lojistik merkez içinde bulunan ve son 6 günde ABD ile Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya getirilen çok sayıda silah imha edildi. Ayrıca Kiev bölgesi Vasilkov köyü yakınlarında büyük bir mühimmat deposu imha edildi. Gün boyunca Rus havacılık kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeleri, Ukrayna'nın 16 askeri tesisini imha etti" dedi.

"Hava kuvvetleri Ukrayna'nın 84 askeri tesisine saldırı düzenledi"

Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki 84 askeri tesise saldırı düzenlediğini belirterek ayrıntıları aktaran Konaşenkov, "Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna'daki 84 askeri tesise saldırı düzenledi. Bu operasyonlarda Dnipro'da, 'Toçka-U' taktik füzelerinin onarım tesisi, bu yerleşim yerindeki Zelenoe Pole Savunma Taburu Komutanlığı, Chervonaya Polyana bölgesindeki 2 mühimmat deposu ve bir yakıt deposu yer almaktadır. Ayrıca askeri teçhizatların bulunduğu 47 düşman askeri eğitim alanı ve 22 topçu alanı da vuruldu" ifadelerini kullandı.

"Roketlerle 331 askeri tesis vuruldu"

Rus ordusunun roket birliklerinin operasyonlarından da bahseden Konaşenkov, "Roket ve topçu birlikleri 331 askeri tesise saldırdı. Popasnaya ve Novomayorskoye bölgelerinde dokuz komuta noktası, bir roket ve topçu silah deposu ile 315 düşman askeri toplanma alanı vuruldu. Novotoshkovskaya yerleşim bölgesinde 120 kadar milliyetçi ve 9 birim askeri teçhizat imha edildi" dedi.

Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'ya geçtiğimiz 24 Şubat'tan itibaren verilen hasar konusunda rakamlar aktararak, "Toplamda özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 139 uçak, 483 insansız hava aracı, 250 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 337 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 254 çoklu roketatar, bin 9 obüs ve havan topu ve 2 bin 196 özel askeri araç yer aldı" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika