Rusya kontrolündeki Melitopol'dan tahıl yüklü vagonlar yola çıktı - Haberler

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Rusya kontrolündeki Melitopol'dan tahıl yüklü vagonlar yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya kontrolündeki Melitopol'dan tahıl yüklü vagonlar yola çıktı

Rusya kontrolü altındaki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların Kırım'a doğru yola çıktığı açıklandı.

Rusya kontrolü altındaki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların Kırım'a doğru yola çıktığı açıklandı.

Rusya'nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları devam ederken, Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların yola çıktığı açıklandı. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl yüklü 11 vagonun Melitopol'den Kırım'a doğru yola çıktığını gurur ve sevinçle bildiririm. Yakın gelecekte bu teslimatların yüzlerce kat artacağı öngörülebilir" ifadeleri kullanıldı.

Rus yetkili ayrıca açıklamasında, "Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor. Tahıl yüklü trenlerin Kırım'dan geçerek, Orta Doğu'ya ulaşmalarını umuyoruz" dedi. - ZAPORİJYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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