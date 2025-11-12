Rusya, Japonya'ya Yaptırımlar Nedeniyle 30 Vatandaşa Giriş Yasağı Getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun Moskova'ya karşı uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak, aralarında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura'nın da bulunduğu 30 Japon vatandaşının süresiz olarak ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Japonya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara, Moskova yönetiminden bir misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura'nın da bulunduğu 30 Japon vatandaşının daha Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtilerek, "Tokyo'nun özel askeri operasyonumuzla bağlantılı olarak ülkemize karşı uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak, 30 Japon vatandaşına süresiz Rusya'ya giriş yasağı uygulanmasına karar verildi" denildi.

Ülkeye girişi yasaklanan isimler arasında, Tokyo Üniversitesi'nde görevli Doçent Doktor Yu Koizumi, Hokkaido Üniversitesi Profesörü Akihiro Iwashita, Keio Üniversitesi Profesörü Yoko Hirose ve Takushoku Üniversitesi Misafir Profesörü Kenro Nagoshi gibi araştırmacılar ile bazı Japon gazeteciler de bulunuyor.

Japonya hükümeti Rusya'nın kararını "üzücü" olarak niteledi

Moskova yönetiminin misilleme hamlesine yönelik açıklama yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara, uygulanan giriş yasağının kabul edilemez olduğunu belirterek, kararı "üzücü" olarak niteledi. Japonya hükümetinin diplomatik kanallar aracılığıyla Rusya'yı protesto ettiğini aktaran Kihara, ülke halkları arasındaki temasın ikili ilişkilerin zorlu dönemlerden geçtiği anlarda bile sürmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya, Japonya'ya karşı giriş yasağı misillemesini devreye sokmuştu

Japonya hükümetinin Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle uyguladığı yaptırımlara tepki gösteren Moskova yönetimi, bazı Japon vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş yasağı uygulamaya başlamıştı. Daha önce açıklanan Mayıs 2022 tarihli giriş yasağı listesinde, o dönem iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) politika şefi olan ve geçen ay Japonya başbakanı seçilen Sanae Takaichi ile dönemin dışişleri bakanı ve mevcut İçişleri ve İletişim Bakanı Yoshimasa Hayashi de yer almıştı. Ayrıca birçok Japon politikacı ve iş insanının Rusya'ya girişi de yasaklanmıştı. - TOKYO