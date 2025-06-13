Rusya, İsrail'in İran Saldırısı sonrası Endişeli

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran saldırısının ardından "endişeli" olduklarını söyleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek zamanlı raporlar aldığını söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran saldırısının ardından "endişeli" olduklarını söyleyerek, Rusya'nın İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimi kınadığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İstihbarat Servisi'nden durumla ilgili gerçek zamanlı raporlar aldığını sözlerine ekledi. - MOSKOVA