Rusya, İran Konusunda Arabuluculuk Teklif Etti

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın İran'daki nükleer krizle ilgili arabuluculuk önerdiğini ve ABD'nin saldırılarını kınadıklarını açıkladı. Peskov, İran'ın ihtiyaçlarına göre bir yol haritasının belirlenebileceğini söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya (İran konusunda) şu anda ne yapmaya hazır?" sorusuna "Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek ama bundan sonra ne olacağı İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bulunduğuna bağlı" yanıtını verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına değindi. Rusya'nın, ABD'nin İran'a yönelik saldırısını kınadığını kaydeden Peskov, ABD'nin eylemlerinin yeni bir "çatışma sarmalına" neden olduğunu sözlerine ekleyen Peskov, İran'ın nükleer tesislerine ne olduğunun ve radyasyon tehlikesi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını bildirerek "Saldırılardan sonra İran'da sahadaki durumun endişeye neden olmaması mümkün değil" dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e planlanan saldırılar hakkında ayrıntılı bilgi vermediğini, ancak ABD'nin askeri müdahalesi olasılığını daha genel olarak ele aldıklarını söyledi.

Rus Sözcü, "Rusya şu anda ne yapmaya hazır?" sorusuna ise "Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek ama bundan sonra ne olacağı İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bulunduğuna bağlı" yanıtını verdi.

Peskov ayrıca, "Tüm ülkelerin barışçıl nükleer enerji hakkına sahip olduğuna, nükleer enerji santralleri işletme hakkına sahip olduğuna, barışçıl bir nükleer enerji endüstrisi kurma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz ve bu pozisyonumuzda ısrar ediyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

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