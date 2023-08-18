Rusya, İngiltere'ye yaptırım uygulayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Spor Bakanı Lucy Fraser, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yardım eden ülkelerden biri olarak biliniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Spor Bakanı Lucy Fraser, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Batı ülkeleri ile yaşadığı diplomatik kriz sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Spor Bakanı Lucy Fraser, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Aralarında İngiliz gazetecilerin de olduğu 54 kişiye ülkeye giriş yasağı getirildiği belirtilen açıklamada, bu tür yaptırımların devam edeceği ifade edildi. Açıklamada, "Londra'dan Kiev'e sarsılmaz askeri destek" ve "Rus muhalifi düşmanca bir politikanın agresif uygulaması" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya mali ve askeri yardımda bulunan ülkelerden biri olarak biliniyor. UCM Başsavcısı Karim Khan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'daki çocukları yasalara aykırı şekilde sınır dışı etmekten yakalama kararı vermişti. - MOSKOVA