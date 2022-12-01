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Rusya ile Ukrayna arasında 100 asker takas edildi

Politika Haberleri

Rusya ile Ukrayna arasında 100 asker takas edildi

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası müzakereleri sonucunda toplam 100 asker serbest bırakıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası müzakereleri sonucunda toplam 100 asker serbest bırakıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, iki ülke arasında yeniden esir takası yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Aralık'ta, müzakere süreci sonucunda esaret ve ölüm tehlikesi altındaki 50 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar serbest bırakılan Rus askerlerini tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya sevk edecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanacak" denildi.

Gerçekleşen esir takasına dair Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise, "50 Ukrayna savunucusu daha Rus esaretinden kurtuldu. Bu sefer Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bölgesel Savunma, Deniz Kuvvetleri ve Devlet Sınır Servisi'nden 4 subay ile 46 asker evlerine döndü. Mariupol'deki Azovstal savunucusu 14 kişi de serbest bırakılanlar arasında. Dönen Ukraynalılar içinde yaralılar da bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz 24 Kasım'da da toplam 100 asker serbest bırakılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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