Rusya İçişleri Bakanlığı, UCM Başkanı Hofmanski'yi arananlar listesine ekledi
Rusya İçişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Piotr Hofmanski'yi arananlar listesine aldığını duyurdu. Hofmanski'nin yanı sıra UCM Birinci Başkan Yardımcısı Luz del Carmen Ibanez Carranza ile yargıç Bertram Schmitt de arananlar listesine eklendi.
MOSKOVA, 26 Eylül (Xinhua) -- Rusya İçişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Piotr Hofmanski'yi ülkenin arananlar listesine aldı.
Rusya'nın TASS Haber Ajansı, bakanlığın veri tabanında yer alan bir yazılı açıklamaya dayandırdığı Pazartesi günkü haberinde, "Hofmanski Piotr Jozef, Polonyalı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun bir maddesi uyarınca aranıyor" ifadesine yer verdi.
Hofmanski'nin yanı sıra UCM Birinci Başkan Yardımcısı Luz del Carmen Ibanez Carranza ile yargıç Bertram Schmitt de arananlar listesine eklendi.
UCM bu yıl 17 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında, Ukraynalı çocukların hukuksuz şekilde sınır dışı edilmesine ilişkin savaş suçu işledikleri iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.