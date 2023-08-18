Rusya İçişleri Bakanlığı, Interpol'un Rusya'daki yetkilerini kısıtladı

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve Rus hükümeti tarafından onaylanan karara göre, Interpol Rusya'da artık sadece görüşme, sorgulama ve kimlik tespiti yapabilecek. Kararla, Interpol'un ülkede operasyon ve soruşturma faaliyetleri yürütmesi ise yasaklandı. Rusya, uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol'e 1996 yılında katılmıştı.