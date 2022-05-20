Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu - Haberler

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Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya, Harkov'da kamu binasını vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Lozova kentinde bir kamu binasına roketli saldırı gerçekleştirdi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Lozova kentinde bir kamu binasına roketli saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki Lozova kentinde bir kamu binasını hedef aldı. Saldırıda aralarında 11 yaşında bir çocuğunda olduğu 7 kişi yaralanırken, bina ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Rusya, Kamu, Rus, Politika, Haberler

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