Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu'daki çatışmaların temel nedeni ABD'nin politikaları

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ortadoğu'da çatışmanın felaket boyutunda artmasının temel nedeninin, ABD'nin bölgedeki politikaları olduğunu söyledi. Patruşev, Washington'ın Ortadoğu'ya yönelik dış politikasının gerilimleri tırmandırdığını ve büyük ölçüdeki sivil ölümleri gibi yıkıcı sonuçlara yol açtığını belirtti.

MOSKOVA, 1 Kasım (Xinhua) -- Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ortadoğu'da çatışmanın felaket boyutunda artmasının temel nedeninin, ABD'nin bölgedeki politikaları olduğunu söyledi.

Yerel medyada Salı günü çıkan haberlere göre Patruşev, Washington'ın Ortadoğu'ya yönelik dış politikasının, gerilimleri tırmandırdığını ve büyük ölçüdeki sivil ölümleri gibi yıkıcı sonuçlara yol açtığını kaydetti.

Rus yetkili, "Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için çalışmak yerine ABD, tam tersine bölgeye silah tedarik ederek ve uçak gemileri göndererek bu çatışmanın tırmanmasına katkıda bulunuyor" dedi.

Patruşev, Washington'ın aynı zamanda küresel hakimiyetini korumaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Pazartesi günü üst düzey güvenlik ve kolluk yetkilileriyle yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de benzer şekilde ABD ve müttefiklerinin, Ortadoğu krizinin ve bölgedeki diğer çatışmaların arkasında olduğunu ve küresel istikrarsızlıktan en fazla faydayı elde ettiklerini ifade etmişti.