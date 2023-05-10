Rusya, Gürcistan'a vize uygulamasını ve uçuş yasağını kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasının ve Gürcistan'a direkt uçuş ile tur paketi satışlarına yönelik uygulanan yasakların kaldırılmasına dair kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasının ve Gürcistan'a direkt uçuş ile tur paketi satışlarına yönelik uygulanan yasakların kaldırılmasına dair kararname imzaladı.

Moskova yönetimi, Gürcistan'a 2019 yılındaki Rusya karşıtı protestolar nedeniyle uyguladığı yasakları kaldırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasının kaldırılmasına, Gürcistan'a direkt uçuşlar ile tur paketi satışlarına yönelik uygulanan yasakların sonlandırılmasına dair kararname imzaladı.

Kremlin Bilgi Portalı'nda yayımlanan kararnameye göre Gürcistan vatandaşlarının eğitim ve iş haricindeki Rusya seyahatlerinde vize almasına gerek kalmayacak. Gürcistan vatandaşları eğitim ve iş amacıyla 90 günden daha fazla Rusya topraklarında kalabilmek için vize almak zorunda kalacak.

Gürcistan'a seyahat uyarısı da iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova kararnameyle ilgili açıklamasında, "21 Haziran 2019 tarihli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına imzalanan kararnamenin iptaline yönelik 10 Mayıs 2023 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bir kararname imzalanmıştır. Ayrıca 2019'da Rusya vatandaşlarının Gürcistan seyahatlerine yönelik güvenlik uyarısı ve bu ülkeye seyahat etmemeleri yönündeki tavsiye de geri alınmıştır" dedi. Zaharova Rusya topraklarına giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşlarının vize almadan 90 gün kalabileceğini, eğitim ve iş için Rusya'da bulunacak olan Gürcistan vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının ise süreceğini vurguladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise Rus havayolu şirketlerinin Moskova-Tiflis arasında haftada 7 uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

"Provokasyon"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Rus provokasyonu daha! Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğü ve topraklarımızı işgal ettiği sürece Gürcistan ile doğrudan uçuşların yeniden başlaması ve vize yasağının kaldırılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Gürcistan'da 2019'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Gürcistan'a uçuşları ve tur paketi satışlarını geçici olarak yasaklamıştı. - MOSKOVA