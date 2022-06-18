Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Politika
Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Harp Esirlerine Yönelik Muamele Koordinasyon Karargahı 5'e 5 formülü çerçevesinde Rusya ile mahkum takası gerçekleştirildi. Ukrayna vatandaşı 5 kişi ülkeye geri döndü" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title