Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Harp Esirlerine Yönelik Muamele Koordinasyon Karargahı 5'e 5 formülü çerçevesinde Rusya ile mahkum takası gerçekleştirildi. Ukrayna vatandaşı 5 kişi ülkeye geri döndü" ifadelerini kullandı. - KİEV İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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