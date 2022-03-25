Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825... - Haberler

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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825...

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825 askerin ise yaralandığını söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825 askerin ise yaralandığını söyledi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Haberler

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