Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825 askerin ise yaralandığını söyledi. - MOSKOVA

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