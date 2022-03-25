Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sisteminin neredeyse tamamının imha...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sisteminin neredeyse tamamının imha edildiğini söyledi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sisteminin neredeyse tamamının imha edildiğini söyledi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı / Politika