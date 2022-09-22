- Rusya, gaz sevkiyatı yapılan boru hattına sabotaj planını bozdu Rus istihbaratı, Türkiye ve Avrupa'ya gaz ve petrol sevkiyatı yapılan boru hattına saldırı hazırlığındaki bir kişinin yakalandığını duyurdu.

- Rusya, gaz sevkiyatı yapılan boru hattına sabotaj planını bozdu

MOSKOVA - Rus istihbaratı, Türkiye ve Avrupa'ya gaz ve petrol sevkiyatı yapılan boru hattına saldırı hazırlığındaki bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz ve petrol sevkiyatı yapan bir petrol boru hattına sabotaj girişiminde bulunduğunu duyurdu. FSB tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna istihbarat servisinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji tedariki yapılan bir petrol ve gaz tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada yakalanan kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarılarak, "Operasyon sırasında 2 adet yüksek patlayıcı ele geçirildi. Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından Ukrayna topraklarında görevlendirilen 40'lı yaşlarında bir kişi gözaltına alındı. Araştırmalar sırasında SBU elemanlarıyla yazışmalar, kullanılacak patlayıcı malzemeler, para transferleriyle ilgili talimatlar, patlatılma hedefi olan noktanın koordinatlarının iletişim araçlarında kayıtlı olduğu anlaşıldı. Ayrıca sabotaj hazırlığına aracı olan SBU'ya bağlı 4 suç ortağı Rus vatandaşı da gözaltına alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan kişilerin adli mercilere teslim edildiği ve bu kişilerin mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.