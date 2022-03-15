Rusya, Donetsk'te sivil yerleşimleri vuruyor - Haberler

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Rusya, Donetsk'te sivil yerleşimleri vuruyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya, Donetsk'te sivil yerleşimleri vuruyor

Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kentinde yine sivil yerleşimleri hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kentinde yine sivil yerleşimleri hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Rusya, Donetsk kentinde yine sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Şehrin merkezine düşen bomba çok sayıda yerleşim yerine zarar verirken, bombanın düşme anı olay yerine yakın bir kafedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlamanın ardından kafenin camları parçalanırken, içeride bulunan vatandaşlar da yaralandı. Panikle sağa sola kaçan vatandaşların kafenin içinde saklanabilecekleri bir alan aradıkları görüldü. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Donetsk, Donbas, Rusya, Politika, Haberler

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