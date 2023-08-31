Haberler

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmede Ankara-Şam ilişkilerine yönelik yeni...

Politika Haberleri

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmede Ankara-Şam ilişkilerine yönelik yeni adımlar ele alındı" dedi.

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmede Ankara-Şam ilişkilerine yönelik yeni adımlar ele alındı" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sergey Lavrov Ankara Rusya Politika Haberler

title