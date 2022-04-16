Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere toplam 13 İngiliz hükümet üyesinin Rusya'ya girişinin yasaklandığı duyuruldu. - MOSKOVA
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