Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'BM Yüksek Komiseri Bachelet, varsayımları argüman olarak kullanıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in görevlendirildiği konularda henüz yetkin olmadığı aşikar. Maalesef varsayımları, sahtekarlıkları, sahnelenmiş prodüksiyonları argüman olarak kullanıyor ve açıklamaların temelini bu argümanlarla oluşturuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Rusya tarafından işlendiği öne sürülen savaş suçlarının incelenmesi için görevlendirilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zaharova, Michelle Bachelet'in araştırmaları yaparken tutarlı davranmadığını savunarak, "Batı ülkelerinin politize edilmiş açıklamaları doğrultusunda ülkemize yönelik mesnetsiz ve ön yargılı, suçlayıcı açıklamalar görüyoruz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in görevlendirildiği konularda henüz yetkin olmadığı aşikar. Maalesef varsayımları, sahtekarlıkları, sahnelenmiş prodüksiyonları argüman olarak kullanıyor ve açıklamaların temelini bu argümanlarla oluşturuyor. BM yetkilisinin bu açıklamaları, BM Sekreterliği ve BM'nin tüm çalışanlarının uyması gereken nesnellik ve tarafsızlık standartlarından uzaktır" dedi.

"Heappey'nin açıklamaları, Kiev'de harekete geçme çağrısı olarak algılandı"

Sözcü Zaharova, İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey'nin Batı tarafından Ukrayna'ya verilen silahlarla Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşmasının meşru olduğunu söylemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey'nin Ukrayna'nın Rus topraklarında askeri hedefler vurmasının kabul edilebilirliği konusundaki açıklamaları Kiev'de harekete geçme çağrısı olarak algılandı. Başka bir deyişle Heappey, Kiev'e NATO ülkeleri tarafından sağlanan silahları kullanma çağrısında bulundu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kararlarında bağımsız olmadığını belirten Zaharova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna sınırını çevreleyen bölgelerini bombaladı, bu da can ve mal kaybına yol açtı. Bu Zelenskiy rejiminin kararlarında bağımsız olmadığını ve tamamen dış güçlere bağlı olduğunun bir başka kanıtıdır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya Federasyonu topraklarına karşı bu tür suç faaliyetlerinin yanıtsız kalmayacağını, Rusya Savunma Bakanlığı'nın kışkırtma ve saldırılara en sert şekilde yanıt vereceğini vurgulamak istiyorum. Onlara sabrımızın daha fazla test edilmesini tavsiye etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova ayrıca, Rusya tarafının Batılı ülkelerden Ukrayna'ya gönderilen paralı asker nakillerinin kaydedildiğini de belirtti.

"Rus mallarına el konulması alenen hırsızlık"

Bazı Batılı ülkelerde Rus büyükelçilik ve konsoloslukların maddi varlıklarına el konulmasının yanı sıra Rus özel mülklerine de el konulmasını eleştiren Sözcü Zaharova, "Şu anda banka hesaplarının bloke edilmesi ve Rus varlıklarına el konulmasının uluslararası hukukun tüm ilke ve normlarını ihlal ettiğini daha önce vurguladık. Batılı ülkelerin bu tür eylemleri, egemen mülkiyete açık bir tecavüz, bir grup devletin diğerinin mallarını alenen çalması olarak yorumlanabilir" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Kuzey Kutbu çalışmalarında diğer devletler ile işbirliğine açık olduğunu ifade eden Zaharova, "Anlayışımızı ve bu bölgenin sürdürülebilir kalkınma ihtiyacını paylaşan, hem Kuzey Kutbu hem de bölge dışı tüm ilgili devletler ve kuruluşlarla işbirliğine açığız" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna tarafının müzakerelerdeki tavrı iç karartıcı"

Rusya ile Ukrayna arasında sürdürülen müzakereler hakkında Zaharova, "Barışçıl bir çözüme bağlıyız. Bu müzakere sürecinden resmen çekilmediğimizi göstermek için hala sunacakları belgeleri bekliyoruz. Ancak sabah Rus tarafı bir cevap alamamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı bu müzakereleri önerdiğinde Rus tarafı bu öneriyi kabul etmişti. Ancak Ukrayna tarafının müzakerelerdeki tavrı iç karartıcı. Bu onların müzakerelere karşı tutumunun gerçek kanıtı. Özellikle müzakere kararlarıyla ilgilenmiyorlar" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika