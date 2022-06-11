Rusya Dışişleri Bakanlığı: "NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz" - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz'

Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, "NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz" dedi.

Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, "NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Kiev'e açık destek veren Polonya, aynı zamanda NATO tarafından da koruma altına alındı. NATO'dan Polonya'ya muhtemel Rus saldırılarına karşı silah takviyesi yapıldığı öğrenilirken, Rusya bu adımlara karşı çıkmaya devam ediyor. Rus basınına açklamalarda bulunan Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Ukrayna'da 2014'deki devrimden öncede Polonya'nın, Avrupa'nın doğu cephesinde NATO'yu güçlendirmek için adımlar attığını ifade ederek bunun hala sürdüğünü söyledi. Bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Tyapkin, "Elbette NATO grubunun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz. Cevabımız her zamanki gibi orantılı ve yerinde olacak. Rusya Federasyonu'nun güvenliğine potansiyel tehditleri etkisiz hale getireceğiz" diye konuştu.

"Polonyalı ortaklarımız önerilerimize karşı sağır oldular"

Polonya ile yaşanan siyasi gerilimler için ılımlı konuşan Tyapkin, "Siyasi duruma gelince, Polonya ile ikili ilişkilerimizde çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına her zaman inandığımızı söylüyorum. Bu düşüncemizi düzenli olarak Varşova'daki ortaklarımızın dikkatine sunduk. Biraz daha sağduyu ile daha az ideolojik ön yargının yeterli olduğunu böylelikle işlerin yavaş ve sorunsuz ilerleyeceğini belirttik. Ne yazık ki 2014'ten beri Polonyalı ortaklarımız sorunun böyle bir formülle çözülme önerisine sağırca yaklaştılar. Onlar, uzun yıllardır inşa edilen diplomatik altyapının tamamen ortadan kaldırılması yolunu seçtiler" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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