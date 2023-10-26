Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas Yetkililerini Ağırladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin Moskova'yı ziyaret ettiğini bildirdi. Hamas liderliğiyle yapılan görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve yabancı vatandaşların tahliyesi gibi konular ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin temaslarda bulunmak üzere Moskova'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetin Moskova'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Rus yetkililerin Merzuk'la görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yabancı rehinelerin derhal serbest bırakılması konusunda Rusya'nın tutumunun da devamı amacıyla kendisiyle temaslarda bulunulduğu, Rus ve diğer yabancı vatandaşların Filistin anklavından tahliyesinin sağlanmasına ilişkin konuların da ele alındığı kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamas heyetiyle görüşme planlamadığını belirterek, görüşmelerin Rusya Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin de temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya geldiği belirtildi.

İsrail'den ziyarete kınama

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın DEAŞ'tan daha kötü bir terör örgütü olduğunu" iddia ederek, Hamas liderliğinin 1400 İsraillinin ölümü, 220 kadar İsraillinin esir alınmasından sorumlu olduğunu savundu.

İsrail'in Hamas'ın "üst düzey yetkililerinin" Moskova'ya davet edilmesini kınadığını aktaran Haiat, bunun "terörü desteklemek ve Hamas teröristlerinin katliamlarını desteklemek anlamına geldiğini" öne sürdü.

İsrail, Rus hükümetinden Hamas heyetini "derhal sınır dışı etmesini" istedi.