Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler uluslararası hukuk normlarına göre korunmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk normlarına göre korunması gerektiğini belirterek, yaşananların uluslararası hukuk normlarının ihlali olduğunu söyledi. Zaharova ayrıca, Rus vatandaşlarının tahliye süreci ve Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım bağlantısı konularında da açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk normlarına göre sivil eş değerinde olduğunu, onların da çatışmalarda benzer şekilde korunması gerektiğini belirterek, "Yaşananlar, tüm bu unsurların uygulanmadığını gösteriyor. Bu, uluslararası hukuk normlarının ihlalidir." dedi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, İsrail'in Gazze saldırılarında gazeteciler ve yakınlarının hayatını kaybetmesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, Orta Doğu'daki çatışmalarda çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğine ancak ölenlerin arasında sadece gazetecilerin olmadığına dikkati çekti.

Zaharova, "Gazeteciler çocuklardan, yaşlılar kadınlardan, sivil halk gönüllüsü ekiplerden, BM çalışanları sosyal hizmet veren ve uluslararası akreditasyonu olmayan örgütlerin çalışanlarından ayırt edilemez. Bunların etnik ve dini kimliklerine, profesyonel işine bakılmaksızın kurban olan tüm insanların acısını paylaşıyoruz." dedi.

Batılı ülkelerin "çifte standart" uyguladığına işaret eden Zaharova, şöyle konuştu:

"Washington, Londra, Paris, Berlin ve Brüksel bugün susuyor ve empati bile duymuyor, konferans yapmıyor ve görüntü paylaşmıyor. Şimdi onlarca gazeteci ve basın kuruluşu elemanı öldürüldüğünde nerede bunlar? Bunlar kendi görevini yerine getirerek, dünyaya olup bitenleri aktarıyor. Uluslararası insancıl hukuk normlarına göre, gazeteciler sivil eş değerinde ve onların çatışmalarda benzer şekilde korunması gerekiyor. Yaşananlar, tüm bu unsurların uygulanmadığını gösteriyor. Bu, uluslararası hukuk normlarının ihlalidir."

Rus vatandaşlarının tahliye süreci

Rus vatandaşlarını çatışma bölgesinden tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zaharova, tahliye edilecek Rus vatandaşlarıyla ilgili liste oluşturduklarını ve bunun Mısır ile İsrail tarafına iletildiğini söyledi.

Zaharova, bu konuda sorunların çözümünün İsrail'in tutumuna bağlı olduğunu ve bir an önce çözüleceği umduklarını belirtti.

"Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım bağlantısı FSB kontrolünde olması gerekiyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'nın, ülkesinin Güvenlik Servisi'nde, Ermenistan toprakları üzerinden geçen bölgesel ve uluslararası ulaşım bağlantılarının korunması ile ilgilenecek özel birimin oluşturulmasına ilişkin açıklamasını değerlendiren Zaharova, bu inisiyatifin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında oluşturulan çalışma grubu kapsamında istişare edilen projelerle uyumlu olduğunu söyledi.

Söz konusu grubun, bölgedeki ekonomi ve ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Zaharova, bu sürecin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde ve Güney Kafkasya'da transit geçiş potansiyelinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ulaşım bağlantılarıyla ilgili konuların nihai çözüme henüz kavuşturulamadığını söyleyen Zaharova, bazılarının bunu yapmak için yeterli siyasi iradeye sahip olmadığını ancak Rusya'nın bu iradeye sahip olduğunu vurguladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 2020 ve 2021'de bildiriler imzaladığını hatırlatan Zaharova, "Bu bildirilerde, Rusya'nın rolü net şekilde belirlendi. Bu anlaşmalar doğrultusunda, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantısının Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kontrol edilmesi gerekiyor." diye konuştu.