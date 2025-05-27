Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma izni, uzun zaman önce verildi, ancak gizli tutuldu"...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma izni, uzun zaman önce verildi, ancak gizli tutuldu" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, " Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma izni, uzun zaman önce verildi, ancak gizli tutuldu" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika