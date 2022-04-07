Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbass'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir görüşmede ele alınması. Bu kabul edilemez" dedi. - MOSKOVA

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