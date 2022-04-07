Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbass'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı... - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbass'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbass'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbass'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir görüşmede ele alınması. Bu kabul edilemez" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbass'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir görüşmede ele alınması. Bu kabul edilemez" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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