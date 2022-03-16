Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika