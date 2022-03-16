Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi. - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de destekliyoruz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ermenistan, Türkiye, Politika, Haberler

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