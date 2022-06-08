Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini... - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini...
AA - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz"
AA / Politika