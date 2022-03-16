Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi. - MOSKOVA

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