Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi. - MOSKOVA
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika