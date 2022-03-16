Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya... - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında,

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Rusya baştan beri bu tarz konularda yardımcı olmaya çalıştı ama her şey bize bağlı değil" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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