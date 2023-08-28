Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova'da görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin yakın zamanda gerçekleştirileceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova'da görüşme yapılacağını bildirdi.
Zaharova, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova, "Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova'da görüşme gerçekleştirecekler." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Politika