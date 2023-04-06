Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün ve yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov'un ziyareti sırasında ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi. Bu ziyaret, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün ve yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 6-7 Nisan 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ve bölgesel konular görüşülecektir" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika