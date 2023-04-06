Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün ve yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov'un ziyareti sırasında ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi. Bu ziyaret, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.