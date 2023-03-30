Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6- 7 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Lavrov'un ziyaretinde; ticaret, enerji ve ikili ilişkiler masaya yatırılacak. Ayrıca Ukrayna savaşı ve Karabağ konusu ele alınacak.