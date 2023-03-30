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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Politika Haberleri

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6- 7 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Lavrov'un ziyaretinde; ticaret, enerji ve ikili ilişkiler masaya yatırılacak. Ayrıca Ukrayna savaşı ve Karabağ konusu ele alınacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Türkiye Rusya Politika Haberler

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