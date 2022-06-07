Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Türkiye Rusya Politika Haberler

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