Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya... - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık söylüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık söylüyor. Problem bizde değil." - ANKARA
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