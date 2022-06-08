Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) 'Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya Politika Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title