Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla... - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Tahıl Krizi) "Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz." - ANKARA
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