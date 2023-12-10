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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirdi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na video konferans yoluyla katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirdi ve Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na video konferans yoluyla katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirerek, "Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması kabul edilemez" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na video konferans yoluyla katıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Lavrov, "İnsani bir ateşkesin sağlanması için siyasi baskıyı sürdürmek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Diplomasi için her zaman umut vardır. Mevcut şiddet dalgasının başlamasından itibaren de yaptığımız şey de budur. 7 Ekim'de İsrail'e yönelik terör saldırılarını kınadık. Sivillere yönelik gelişigüzel saldırılarla bu olayın milyonlarca Filistinliyi toplu olarak cezalandırmak için kullanılmasını da kabul edilebilir bulmuyoruz" dedi.

Rusya'nın İsrail - Filistin çatışmasına karşı ikiyüzlü bir tutum sergileyip sergilemediği sorusuna yanıt veren Lavrov, "Takdir sizin. Ben ikiyüzlülük yaptığımı veya Rusya'nın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Biz Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü hiçbir zaman gizlemedik. Suriye'de BM temsilciliği bulunan meşru hükümetin talebi üzerine yaptıklarımızı asla saklamadık. Rusya özellikle ABD'nin Irak işgali sonucu ortaya çıkan terör örgütleriyle mücadele etti ve terörle mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Rusya'nın, Filistin - İsrail çatışmasını sonlandırmak için çabalarının olduğunu ve bu anlamda Hamas ile de görüştüklerini aktaran Lavrov, "Hamas 7 Ekim'de bir saldırı gerçekleştirdi, biz de bunu derhal kınadık. Hamas'ın Doha'da faaliyet gösteren bir siyasi şubesi var. O siyasi şubeyle de ilişkimiz var ve halkın geleceğini görüşmek üzere hemen Doha'daki kişilerle temasa geçtik" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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