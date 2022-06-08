Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İki lider arasındaki görüşme konusunda ise Zelenski bir toplantı talep ediyor ama sürekli pozisyonunu değiştiriyor" - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İki lider arasındaki görüşme konusunda ise Zelenski bir toplantı talep ediyor ama sürekli pozisyonunu değiştiriyor"

-"Daha önce burada tahıl ürünlerinin ihracatı konusunda Rus tarafı gerekli adımları attı, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Buğdayın çıkması için güvenliğin sağlanması için Türk dostlarımız ile çalışmaya hazırız"

-"Zelenski'nin yaptığı açıklamalar önemli bir rol oynuyor kendisi mayınların temizlenmesine karşıyı top onların sahasında şu anda"

-"Biz gerekli adımları atma konusunda kararlıyız ve İstanbul'da yapılması planlanan görüşme çok önemli"

-"Bu sorunu çözebilmek için kendi limanlarını mayınlardan temizlemeli ancak bu gerçekleştikten sonra gemiler rahatlıkla hareket edebilir"

-"Nisandan bu yana müzakere pozisyonlarını değiştirdiler. İstanbul'da bazı sözler verdiler birtakım adımlar atmaları gerekiyordu. Nisanın ortasında bir taslak sunduk ama ne yazık ki cevap alamadık"

ANKARA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika