Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gıda krizinin çözümü için Türkiye'ye geliyor - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gıda krizinin çözümü için Türkiye'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gıda krizinin çözümü için Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gıda krizinin çözümü için görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye ziyarete geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gıda krizinin çözümü için görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye ziyarete geliyor.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve Rusya-Ukrayna Savaşı konularını görüşmek üzere Ankara'ya gelecek. Lavrov'un önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ardından ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

ZİYARET 7 HAZİRAN'A ÇEKİLDİ

Edinilen bilgilere göre Bakan Lavrov'un ziyareti öne çekildi. Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'de olması bekleniyor. Ziyaretin öne çekilmesinin sebebinin ise Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat olduğu belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu bugün "Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu"nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Kuleba ile sürekli temas halindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

(Mevlüt İşli - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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