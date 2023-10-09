Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin-İsrail barışının ön koşulu BM kararlarıdır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin sorununun çözümü için alınan kararların Filistin ile İsrail'in barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasının ön koşulu olduğunu söyledi. Lavrov, ABD'nin Orta Doğu politikalarının çözüm çabalarını sekteye uğrattığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin sorununun çözümüne ilişkin alınan kararların, Filistin ile İsrail'in barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasının ön koşulu olduğunu söyledi.

Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Moskova'da yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Filistin- İsrail meselesinin çözümü konusunda ABD'nin, Orta Doğu Dörtlüsü'nün kolektif çabalarını sekteye uğratacak yıkıcı politikalarının olduğunu belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu mekanizmanın anahtar olarak kabul edildiğini dile getirdi.

"ABD, arabuluculuk çabalarını tekeline almaya çalışıyor"

Lavrov, "Amerikalılar, bu kanalı kullanmak yerine, Arap Birliği ile yakın işbirliği içinde çalışmak yerine, arabuluculuk çabalarını tekeline almaya çalışıyor, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki diyaloğu, siyasi çözümden, Filistin devletinin kurulmasından uzaklaştırmaya çabalıyor." dedi.

Bakan Lavrov, Amerikalıların Filistin devletinin kurulması ve BM kararlarının uygulanması konusunda herhangi bir konuşma yapmamayı tercih ettiğini dile getirdi.

"Önce İsrail ve Filistin çatışmaları durdurmalı"

Filistin ile İsrail arasındaki ihtilafın sona ermesi konusunda arabuluculuk çabalarından önce tarafların kendilerinin çatışmaları durdurması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, geriye kalan her şeye normal ve askeri olmayan bir durumda karar verilebileceğini söyledi.

Orta Doğu'daki durumu çözmeye yönelik yeni bir girişimin varlığından haberinin olmadığını belirten Lavrov, sadece kan dökülmesinin derhal durdurulması ve masaya oturulması yönünde çağrıların olduğunu anımsattı.

Filistin sorununun daha fazla ertelenemeyeceğine dikkati çeken Lavrov, "Tek bir girişim olabilir: BM'de kabul edilen Filistin sorununun çözümüne ilişkin kararlar. Bu, Filistin ve İsrail şeklinde iki devletin iyi komşulukla, barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasının ön koşuludur. Bugün tam da bunu konuştuk. Bu, bizim ortak tutumumuzdur, masada yer alabilecek tek girişimdir ve bu Filistinliler ile İsrailliler arasında doğrudan müzakerelerin konusu olmalıdır." diye konuştu.

"Batı'nın Ukrayna'ya sevk ettiği silahların dünyaya yayıldığı bilinen gerçek"

Batı'nın Ukrayna'ya sevk ettiği silahların Orta Doğu'da ortaya çıkabilme ihtimaliyle ilgili soruya cevap veren Lavrov, "Ukrayna'ya büyük miktarlarda tedarik edilen silahların, bu ölümcül maddelerin kaçakçıları ve kirli satıcıları aracılığıyla tüm dünyaya yayıldığı da uzun süredir bilinen bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın BMGK'de Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna dışına yayılması sorununa defalarca dikkat çektiğini ancak bunun sonuç vermediğini dile getirdi.

Gayt: "En önemli şey akan kanın durdurulması"

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, Birliğin Filistin-İsrail çatışması konusunda Rusya gibi, ilk günden beri mantıklı ve dengeli duruş sergilediğini belirtti.

Gayt, "Şu anda en önemli şey akan kanın durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulmasıdır. Eğer bu yapılmazsa durum daha da kötüleşebilir." dedi.