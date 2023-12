Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin Devleti Kurulmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası kararlar çerçevesinde Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade ederek, "Batı'nın şu anki tutumuna bakıldığında, onlar da Filistin devleti kurmayı planlamıyor. Batı ve mevcut İsrail yönetimi, Filistin devleti kurulmasıyla ilgili kararların aksine Gazze'nin Batı Şeria'yla birleşmesini istemiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Rusya'nın dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1967 yılı kararları doğrultusunda İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesi ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini altını çizerek, "Çatışmanın sonlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öncelikle rehin tutulan Rus vatandaşlarının ve Gazze'den ayrılmak isteyenlerin tahliyesi için gerekenleri yerine getiriyoruz. Buna paralel olarak Gazze'de kalanlara tıbbi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü ve en önemli görev olarak 75 yıldır çözülmeyen bir sorunu çözmek için sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkesle Filistin devletinin kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

" Gazze'de durum çok kötü"

İsrail'in Gazze şeridine sürdürdüğü saldırıların yol açtığı hasar ve sivil can kayıplarına değinen Lavrov, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Gerçek anlamda yerleşim bölgeleri yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok kötü. İsrail'in güvenliğini zayıflatacak veya zarar verecek bir anlaşmayı onaylamıyoruz. Ancak bu güvenliğin yalnızca, İsrail'in yanında bağımsız Filistin devletinin güven ve iyi komşuluk içinde var olmasını ve gelişmesini öngören BM kararlarına uygun olarak sağlanabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sorunun çözümsüz kalması bölgede aşırıcılığı körüklüyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Uzun yıllar boyunca İsrailli meslektaşlarımla, bu görevde bulunan hemen herkesle, İsrail'in Filistin meselesindeki uzlaşmaya kapalı tutumunu göz önünde bulundurarak samimi konuşmalar yaptım ve bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin çözümsüzlüğün muhtemelen Orta Doğu'daki aşırıcılığı körükleyen tek ve en önemli faktör olduğunu söyledim" diye konuştu.

Uluslararası kararlar çerçevesinde Filistin devleti kurulması gerektiğini ancak batılı ülkeler ve İsrail'in buna karşı çıktığını anlatan Lavrov, "Batı'nın şu anki tutumuna bakıldığında, onlar da Filistin devleti kurmayı planlamıyor. Batı ve mevcut İsrail yönetimi, Filistin devleti kurulmasıyla ilgili kararların aksine Gazze'nin Batı Şeria'yla birleşmesini istemiyor. Birçok devletin de desteklediği çağrılarımıza rağmen İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri kurmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.

"Seçimlere müdahale girişimlerine karşı önlem aldık"

Rusya'da 2024 yılında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Lavrov, Rus istihbaratının ABD'nin seçimlere yönelik muhtemel müdahale girişimlerine karşı önlemler aldığını belirterek, "Saklayacak bir şeyimiz yok, bu tür girişimleri tespit ettiğimizde tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bu durumda özel bir diplomatik hamleye gerek yok. ABD'liler bizim bildiklerimizi çok iyi biliyorlar ve bunun kabul edilemez olduğunu da biliyorlar" dedi.

Lavrov Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyareti konusunda, ABD'li politikacıların Ukrayna'nın cephede kaybetmeye devam etmesinden dolayı söylem değiştirdiğini ifade ederek, "Karşı saldırıya (Ukrayna'nın taarruzlarına) bağlanan umutların çöküşünden sonra Washington artık Rusya'nın stratejik yenilgisinden bahsetmeyi bıraktı. Zelenskiy'in ziyaretinden sonra savaş alanına döndüler ve yeni bir söylemlere yöneldiler. 'Putin'in Ukrayna'da kazanmasına izin vermeyin, aksi takdirde NATO'nun tamamını fethedecekler' diyerek ABD'nin buna boyun eğmeyeceğini söylüyorlar. Ancak tavırlarının özü değişmiyor, Rusya'nın kalkınmasını baltalamaya çalışmak amacıyla yurtdışındaki efendilerinin çıkarları uğruna Kiev'deki yandaşlarını ölmeye zorluyorlar" diye konuştu. Lavrov ayrıca konuşmasında batılı ülkelerle çatışma halinde bulunmak istemediklerini de belirtti. - MOSKOVA